Thesocialpost.it - Anziano tenta di strangolare la moglie: gravissima in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico episodio dito femminicidio ha scosso la città veneta di Peschiera del Garda, ieri, martedì primo aprile. Un uomo di 77 anni ha cercato dila, una donna di 72 anni, per poi allertare il 118 e chiedere l’intervento dei soccorsi.Leggi anche: Non un suicidio, ma un femminicidio: il caso di Daniela GaianiIntervento dei soccorsi e arresto dell’aggressoreI sanitari, giunti prontamente sul posto, hanno trovato la donna priva di sensi e in condizioni critiche. Nel frattempo, i carabinieri di Peschiera del Garda, allertati dal personale medico, sono intervenuti nell’abitazione, dove hanno trovato l’uomo in stato confusionale. Il 77enne ha immediatamente ammesso le sue responsabilità, confermando di essere l’autore dell’aggressione.Le condizioni della vittima e l’arresto del maritoLa donna è stata prontamente rianimata sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’Verona Borgo Trento, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione.