Antonio Tajani sui dazi | Se necessario reagiremo pragmatici ma con la schiena dritta

Il ministro degli Esteri (che include la delega sul commercio estero)sottolinea per la prima volta una sfumatura diversa da quella della premier Giorgia Meloni sul tema dei, nel giorno in cui Donald Trump dovrebbe annunciare le sue scelte nei confronti dell’Unione europea. Spiegando che l’Italia potrebbe appoggiare una reazione europea alla politica deiamericana, se questa dovesse essere troppo punitiva per l’Unione. Domani, 3 aprile, nel corso di un vertice Nato ne parlerà con il commissario al commercio Maroš Šef?ovi?, ma intanto assicura: «Il nostro è un approccio pragmatico con la, rifletteremo ma sedovremo avere delle reazioni a queste politiche». 700 miliardi di export entro il 2027aggiunge che «l’obiettivo primario del governo è continuare a rafforzare il nostro paese, senza l’export non c’è crescita e non c’è lavoro, quindi stiamo lavorando a rafforzare la cooperazione sui mercati globali».