Ilfattoquotidiano.it - Antitrust UE, multe per 458 milioni di euro a produttori auto: cartello su riciclo e fine vita dei veicoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per tutti, inclusa l’ACEA, l’associazione che rappresenta idiche operano nel Vecchio Continente per un totale di 458di, ma esclusa Mercedes-Benz, che è stata la “gola profonda” che ha allertato lerità comunitarie e che ha quindi eto le sanzioni.L’comunitaria ha punito le casemobilistiche per ilrelativo aldeiattivo, come hanno accertato i funzionari dell’UE e hanno ammesso i costruttori (che si sono così visti ridurre ledel 10%), tra il maggio del 2002 e il settembre del 2017.L’, come riferisce anche l’agenzia Reuters, ha contestato aidi non aver agito in regime di concorrenza endo di diffondere il dato relativo alla percentuale di riciclabilità dei, mantenendo anche il riserbo sulla quantità di materiali di recupero utilizzati sullenuove.