Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 2 aprile, l’enigmatica morte di Andrea Prospero

Leggi su Dilei.it

Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi?, pronta a far luce sui lati oscuri scomparse e vicende irrisolte. La puntata del 2si preannuncia ricca di colpi di scena e nuovi interrogativi, con aggiornamenti su alcuni dei casi che in questi mesi hanno tenuto il pubblico col fiato sospeso. Tra questidie l’omicidio di Pierina Paganelli.Il mistero delladiAl centro della puntata in onda il 2, l’enigma delladi, il giovane studente di informatica trovato senza vita a Perugia. In particolare si parla di un dettaglio inquietante: una ricetta medica falsa, spedita dopo ladel ragazzo. Questo elemento apre scenari inquietanti, suggerendo un possibile coinvolgimento in un traffico illecito di farmaci destinati a pazienti terminali.