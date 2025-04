Lanazione.it - Antella: Nuovo Giardino Pubblico sulla Galleria per Promuovere la Sostenibilità

Leggi su Lanazione.it

Sul tetto della nuovadinascerà un. L’infrastruttura in cemento nata durante i lavori della terza corsia sarà ricoperta di un manto verde e di alberi: a occuparsene sarà l’amministrazione comunale che sta redigendo con Autostrade il passaggio di consegne. "Invece dell’attuale spianata di cemento, creiamoverde e nuove alberature per ricucire il territorio all’insegna della": spiega il sindaco Francesco Pignotti (nella foto). Tramontano dunque tutte le altre ipotesi progettuali avanzate dalla precedente amministrazione: campi sportivi, una "Casa della cultura" per le associazioni del territorio, in particolare quelle musicali, un piccolo parcheggio. Niente di tutto questo: Il Comune vuole coprire i 300 metri didi verde e alberi.