Anime primavera 2025 | Crunchyroll annuncia nuovi titoli tra fantasy misteri e romanticismo

La stagionesi arricchisce conannunci ufficiali da, che vanno ad aggiungersi aigià attesissimi come Fire Force 3, My Hero Academia: Vigilantes, Wind Breaker 2, To Be Hero X e Black Butler – Emerald Witch Arc. A partire da aprile, il palinsesto si riempie di nuove storie emozionanti, pronte a conquistare i fan di tutto il mondo.Indice: tutte le novitàDate di uscita e sinossi dei5 aprile – Kowloon Generic Romance6 aprile – Maebashi Witches7 aprile – Aharen-san wa Hakarenai – Stagione 28 aprile – Apocalypse Hotel20 aprile – SHIROHIYODove guardare glidellaConclusionesu: tutte le novitàhato una seconda ondata diper la line-up di, con opere che spaziano dal drama sentimentale all’urban, passando per la commedia romantica e il post-apocalittico.