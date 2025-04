Laprimapagina.it - Anduze: dal 4 aprile in radio “The goat”

Dal 42025 sarà in rotazionefonica “The”, il nuovo singolo diper Irma Records disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 28 marzo.“The” è la prima uscita del 2025 per, e un assaggio di ciò che possiamo aspettarci dal suo prossimo album. Prendendosi 9 mesi di pausa dopo un anno di tour come frontman dei Parov Stelar,ha usato il tempo per dare alla luce il suo ultimo disco da solista, la cui uscita è prevista per questa primavera!si unisce ad altri artisti soul come Leon Bridges e Teddy Swims, che hanno avuto successo inpur rimanendo amatidall’underground che li ha cresciuti.Oltre a essere co-autore e cantante principale dei Parov Stelar,ha collaborazioni degne di nota con Gramatik, Dirty Vegas, Satin Jackets, LTJ Xperience, Groove Culture, Francesco Farias (Jestofunk), Klangkarussell ecc.