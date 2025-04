Cityrumors.it - Ancora un femminicidio, ragazza trovata morta in una valigia: c’è la confessione

In Italia è allarme femminicidi. Dopo Sara, un’altraè stata uccisa dal fidanzato. Una morte davvero assurda e che ha lasciato tutti senza paroleUn nuovoin Italia. A distanza di poche ore dalla tragedia di Sara Campanella che ha sconvolto l’intero Paese e non solo Messina, è arrivata l’ennesima tragica notizia. Le ricerche di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni scomparsa ormai da una settimana dalla sua abitazione di Roma, sono terminate in modo drammatico. Il corpo della giovane è stato trovato in unanel comune di Poli in un dirupo.unin una: c’è la(Ansa) – cityrumors.itAd indirizzarli in quella zona è stato il fidanzato, un giovane filippino di soli 23 anni. Secondo le informazioni degli inquirenti, sarebbe stato proprio lui ad uccidere la giovane e poi a gettarla in un dirupo.