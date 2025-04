Ilnapolista.it - Anche i ricchi usano il pezzotto, Azzi (Dazn): «La pirateria è una questione culturale»

Al Sole 24 Ore l’amministratore delegato diStefanoparla della(alias ‘’). Il numero uno della piattaforma streaming ha detto che in Italia 16 milioni di persone utilizzano canali illegali per vedere le partite. Per lui, la battaglia, nonostante i provvedimenti presi negli ultimi tempi dalla autorità, è ancora lontana dall’essere vinta.) fa il punto della situazione«Non è all’anno che noi guardiamo i risultati degli abbonamenti. A me interessa il percorso di lungo periodo e la crescita», ha affermato. «In questo momento devo dire che il mercato non ha ancora risentito degli effetti dell’azione anti, nonostante l’eccellente lavoro legislativo», ci ha poi tenuto a sottolineare.E un motivo, in effetti, c’è. «A mancare ancora sono le sanzioni agli utilizzatori, da qui l’assenza di un effetto di deterrenza pieno.