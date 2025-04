Ilnapolista.it - Ancelotti al processo per frode fiscale: «Nessun patteggiamento, sono tranquillo e sicuro delle mie ragioni»

Il tecnico del Real Madrid, Carlo, oggi si è presentato in tribunale per difendersi dall’accusa di. L’italiano ha dichiarato nelche non ha mai pensato di frodare l’erario pubblico spagnolo e che i suoi affari fiscali erano gestiti dai suoi consulenti. La Gazzetta riporta le sue parole all’ingresso in tribunale:«qui per testimoniare e ho piena fiducia nella giustizia. Nonpreoccupato,mie». Leggi anche:ha già battuto il Fisco spagnolo, lo accusano di nuovo perché non vogliono rimborsarlo (Gazzetta)in tribunale: «Per tre anni mipreoccupato solo di incassare sei milioni netti»Alla domanda sui suoi guadagni derivanti dal trasferimento dei suoi diritti d’immagine al Real Madrid, ha dichiarato:«Per tre anni mipreoccupato solo di incassare sei milioni netti e non mimai accorto che qualcosa non andava, e non ho mai ricevuto alcuna comunicazione che la Procura stesse indagando su di me».