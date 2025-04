Quotidiano.net - Amplifon rinnova il CdA: conferme per Susan Holland e Enrico Vita, novità con Nina Cortese

Sono due le liste presentate per il rinnovo del consiglio di amministrazione di, in occasione dell'assemblea convocata per il 23 aprile 2025. Nel nuovo board, che sarà nominato dall'assemblea e dovrebbe essere composto da nove componenti come quello uscente, sono previste moltee alcune. Leprincipali riguardano quelle dicome presidente e quella del CEO, conche resterà alla guida della società per un altro triennio. Nel corso dei suoi dieci anni al vertice dine ha triplicato i ricavi e ne ha quasi quadruplicato il valore di Borsa. La principaleriguarda invece l'ingresso in consiglio della terza generazione della famiglia, fondatrice e principale azionista della società. Nella lista presentata dalla holding Ampliter, che detiene il 42,01% delle azioni, per il rinnovo del CdA c'è infatti il nome di, secondogenita e unica donna tra i tre figli diCarol, attuale presidente di, nonché nipote di Charles, l'ingegnere ex maggiore dell'esercito inglese che fondò l'azienda a Milano esattamente 75 anni fa.