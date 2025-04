Ilrestodelcarlino.it - Amianto e rifiuti pericolosi abbandonati, sequestrata l’area e denunciate 10 persone: cosa è stato trovato

Rimini, 2 aprile 2025 - Quasi tremila chili diabbandonato e circa cinquecento chili diin plastica e metallo sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini a seguito di un'attività di controllo del territorio, che ha portato alla denuncia di dieciper violazioni in materia di gestione illecita die deposito incontrollato a mezzo abbandono dei. I finanzieri hanno sequestrato un’ingente quantità di, tra cui manufatti e lastre in eternit contenentisu terreni agricoli situati in prossimità di corsi d’acqua, affluenti del fiume Rubicone. In particolare, nel corso di una perlustrazione svolta nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena, è stata individuata una vasta area di circa 110.000 metri quadrati dove erano stati realizzati depositi di attrezzi da lavoro mediante l’utilizzo di lastre inindi degrado e dove erano stati depositati in maniera incontrollata una innumerevole quantità di onduline in eternit contenenti