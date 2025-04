Quotidiano.net - “Amazon presenta offerta per acquistare TikTok”, il titolo sale a Wall Street

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 aprile 2025 –hato un'last minute per, la popolare app la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile, scadenza fissata da Donald Trump, pena la messa al bando negli Stati Uniti. Lo hanno rivelato al New York Times tre fonti al corrente dell', mentre alcune parti coinvolte nella trattativa non sembrano prendere seriamente l'interessamento dell'azienda di Jeff Bezos. L', scrive il giornale, sarebbe contenuta in una lettera inviata al vice presidente JD Vance ed al segretario al Commercio Howard Lutnick. Dopo le indiscrezioni sull’, i titoli del colosso delle vendite online avanzano dell'1,5%. Intanto ieriè entrata nel vivo della corsa all'intelligenza artificiale lanciando Nova Act, un nuovo agente IA che può interagire con i browser per eseguire compiti semplici che fa un utente umano con mouse e tastiera: simulare clic, fare lo scrolling di un sito, selezionare parti che interessano.