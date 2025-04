Ilfattoquotidiano.it - Allianz “sgancia l’atomica”: “I nostri fondi sostenibili Esg investiranno anche in bombe nucleari”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continua la corsa die società finanziarie per non perdere il treno del riarmo e i lauti profitti che questo può garantire. Ci sono inormali, ipensione e persino quelli Esg, ovvero quelli che, in teoria, dovrebbero selezionare gli investimentiin base a criteri dità e rispetto di pratiche corrette. Sinora erano state avvisaglie di società “minori”, ma ora si muoveun colosso come la tedescaGlobal Investors che gestisce 570 miliardi di euro e che ha eliminato i vincoli che impedivano ai suoi” di investire nella difesa, incluse leatomiche. Alla fine della scorsa settimana,ha scritto ai propri clienti per avvisarli che i suoipossono ora acquistare partecipazioniin aziende che ricavano più del 10% dei loro ricavi dalla vendita di armi e servizi militari.