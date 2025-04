Juventusnews24.com - Allenamento Juve, doppia seduta in vista della Roma: ecco su cosa ha lavorato Tudor. Il report

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilodierna dei bianconeri: tutti i dettagli e suhaLantus ha pubblicato tramite i profili canali ufficiali ildell’odierno, mercoledì 2 aprile, insfida contro la. Cambiaso si è allenato parzialmente in gruppo.– «Lantus si è allenata oggi, 2 aprile, sia al mattino che al pomeriggio al Training Center. Continua così la preparazione alla sfida di domenica sera contro la: in mattinata il gruppo si è focalizzato sulla forza, mentre nella seconda partegiornata il focus è stato in campo. In particolare, si èsul pressing, oggetto di una serie di partitelle a tema, dopo una fase dedicata alle esercitazioni atletiche. L’appuntamento per domani è fissato al mattino».