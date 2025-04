Allarme volumetrico per la casa | come funziona?

Leggi su Ildenaro.it

L’(noto ancheantifurto), da non confondersi con l’perimetrale, che hamento e scopi diversi, è una delle possibili soluzioni che si possono adottare per tutelare la sicurezza della propria abitazione. Com’è facile intuire dalla denominazione, è un sistema che, sfruttando appositi sensori di movimento, è in grado di rilevare movimenti sospetti all’interno di un volume, quindi dentro un’abitazione o un edificio commerciale.ogni antifurto per, anche quellosfrutta la presenza di sensori tecnologicamente avanzati che rilevano variazioni nell’area protetta garantendo un notevole livello di protezione. I sensori utilizzati da un antifurtopossono essere di diverso tipo: a infrarossi passivi (PIR), a microonde o a doppia tecnologia (PIR + microonde).