Anteprima24.it - Alla Sezione Aia di Benevento la visita dell’arbitro internazionale Davide Massa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata di ieri, presso laAIA di, intitolata al compianto “Francesco Castracane”, è stato relatore d’eccezione l’arbitro di serie A, nonchédellaAIA di Imperia, che ha già diretto in carriera 218 gare nel massimo campionato di calcio. L’ultima è stata Lazio-Torino di lunedì sera. In campoconta, tra le altre, la direzione di 28 gare in Champions League.Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova, ha svolto in passato la professione di bancario, mentre da qualche anno – come lui stesso ha sostenuto -:“Ho intrapreso lo SPORT ARBITRO DI CALCIO”. L’attività arbitrale inizia nel gennaio 1997, e dopo il consueto iter nelle categorie inferiori, viene promosso in CAN PRO nell’estate del 2006.