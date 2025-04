Lanazione.it - Alla BiblioteCanova le ‘Camminate Fiorentine: Bellosguardo, Monte Oliveto, Marignolle'

Firenze, 2 aprile 2025 -: tre colli d’Oltrarno ancora fuori dalle rotte del turismo di massa per altrettanti percorsiloro scoperta. Sono le’. Dopo il successo delle visite guidate gratuite, la presentazione del libro: tre itinerari tra storia arte e natura’, arriva questo sabato 5 aprile 2025 alle 17in via Chiusi angolo via Canova. Un volume per svelare quest’area sospesa tra campagna e città a ovest di San Frediano, scritto dai giornalisti Carlo Casini e David Fabbri: un progetto ideato e curato dstorica dell’arte Olivia Turchi per Associazione Città sostenibile e il Conventino Caffè letterario, e Silvia Tozzi per Florence Art Edizioni. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Quartiere 4 del Comune di Firenze e Lega Spi Cgil Firenze.