Alice canta Battiato, torna da maggio in tour con "Eri con me"

Roma, 2 apr. (askanews) – La speciale ricorrenza degli 80 anni dalla nascita di Francoha ispirato questo rinnovato o. Dal 30al 3 Agosto 2025, in location prestigiose e suggestive,terrà una serie di concerti straordinari con il programma “Eri con me”, accompagnata da importanti ensemble come l’Orchestra Filarmonica Italiana e I Solisti Aquilani. Al pianoforte l’imprescindibile Carlo Guaitoli che sarà anche direttore. Proprio dalla collaborazione trae Carlo Guaitoli è nata, nel 2022, la pubblicazione dell’omonimo album in studio “Eri con me” (2022 Arecibo/BMG) con 16 canzoni di Franco. Queste versioni, acclamate dalla critica e pubblico, hanno fatto meritare ad, nel 2023, la Targa Tenco quale miglior interprete. Il correlatoall’album Eri con me/conta ad oggi più di 100 concerti e altrettanti sold out.