Padovaoggi.it - Alì a Noventa, l'opposizione: «Noi da sempre contrari. Non è vero che è un progetto sostenibile»

Leggi su Padovaoggi.it

Ci tengono a far sapere quanto fosseroall’approvazione della variante che dà il via libera all'avvio dei lavori del nuovo supermercato Alì, i consiglieri comunali del gruppo “Con”. E' previsto per settembre prossimo l'apertura del cantiere e l’avvio dei lavori. «Con.