Alexander e il terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissimo viaggio: Recensione del film

e ilmaè una commedia familiare disponibile su Disney+ dal 28 marzo 2025.Trailer TramaIlsegue le disavventure diGarcia (Thom Nemer), un undicenne convinto di essere il bambino più sfortunato del mondo. Quando sua madre Val (Eva Longoria), scrittrice di viaggi, organizza una vacanza in famiglia a Città del Messico a bordo di un lussuoso camper,teme il peggio. I suoi timori si concretizzano quando la famiglia scopre un antico idolo maledetto, dando il via a una serie di eventi sfortunati che li costringono a collaborare per riportare l’idolo al suo posto e ristabilire l’armonia familiare.e ilmaè unleggero e spassoso, perfetto per chi cerca una commedia familiare ricca di avventura e momenti esilaranti.