Thesocialpost.it - Alemanno in carcere: «Così resisto in una cella fatiscente. Chi si lascia andare diventa un morto vivente»

Leggi su Thesocialpost.it

«Ogni attività all’interno delè molto partecipata dai detenuti, che cercano non solo un modo per passare il tempo, ma anche occasioni per sperare in una vita migliore, sia durante che dopo la detenzione. C’è voglia di prendere parte, anche se non tutti sono coinvolti: alcuni sinondo ombre di se stessi. La reclusione è un’esperienza intensamente comunitaria, ed è quindi insensato sprecarla». Questo è uno dei passaggi più toccanti nel diario di Giannidal. L’ex sindaco di Roma, detenuto a Rebibbia da oltre 90 giorni, continua a fare politica seguendo le normative previste, mantenendo aggiornamenti attraverso la sua pagina Facebook, dove pubblica contenuti per Indipendenza, il suo partito sovranista «rossobruno». Recentemente, ha fatto pubblicare un post in cui esprime la sua solidarietà a Marine Le Pen, dopo la sua esclusione dalle elezioni presidenziali francesi, ribadendo che «la battaglia sovranista andrà avanti».