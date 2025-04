Bergamonews.it - Alberto Cavaggioni è il nuovo amministratore delegato di Bianchi: “La persona giusta per un nuovo capitolo di successo”

Leggi su Bergamonews.it

Treviglio.è ildirettore generale edi. Milanese di nascita, è stato nominato dal presidente e proprietario di Fiv EdoardoSpa Salvatore Grimaldi ed ha iniziato il suo lavoro nell’azienda trevigliese lunedì 17 marzo.Classe 1977,nella sua carriera ha svolto incarichi in Europa, Stati Uniti e Cina, in settori industriali, automotive e nella consulenza ingegneristica. “Sono entusiasta di abbracciare questa nuova sfida – commenta -.è un marchio sinonimo di eccellenza italiana, caratterizzato da una storia straordinaria. Il mercato del ciclo sta affrontando una transizione profonda che l’azienda saprà interpretare per crescere e conquistare il ruolo che merita”.Le tappe del suo percorso si legano a marchi italiani di grande storicità e prestigio: ha rivestito il ruolo di direttore marketing Iveco, rsponsabile Emea del marchio Alfa Romeo, di Maserati per l’Europa e la Cina, e in seguito quello didi Rina Consulting, prima società di consulenza ingegneristica italiana.