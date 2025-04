Ilfattoquotidiano.it - Al Salone del libro di Torino ancora spazio al self publishing: ci sono interessanti novità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scorso marzo a Londra si è tenuto “Futureforum” un appuntamento importante a livello mondiale per chi si occupa di autopubblicazione. L’iscrizione costava 199 sterline, vale a dire più di 238 euro e necessitava di una buona conoscenza della lingua inglese.In alternativa, gli autori indipendenti avranno modo di confrontarsi dal 15 al 19 maggio alInternazionale deldi. Anche quest’anno nel Padiglione 2 ci sarà l’area dedicata al, ovviamente c’è una quota di iscrizione e occorre superare la selezione. Cianche: la Libreria, dove vengono esposti i libri degli autori, sarà più visibile e accessibile con i quattro lati aperti e funzionerà per i cinque giorni della manifestazione. Ma non è tutto, gli autori saranno organizzati in piccoli gruppi per generi, con il coordinamento di personale incaricato dal