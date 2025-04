Lanazione.it - Al Palagi di Firenze impianto micro-telescopio intraoculare per maculopatie

, 2 aprile 2025 – A quasi due anni dal primo intervento, il percorso di riabilitazione visiva per pazienti con degenerazione maculare senile avanzata, avviato all'ospedale Pierodi, ottiene i primi riconoscimenti istituzionali e un importante finanziamento. Nel 2023, per la prima volta in Italia, presso le sale operatorie delsono state impiantate due lenti intraoculari telescopiche su pazienti affetti da grave degenerazione maculare senile atrofica. L’intervento, eseguito dal direttore della struttura operativa complessa di Oculistica, Francesco Barca, insieme a un team di esperti, è stato un successo. Ad oggi, l’ospedale fiorentino è l’unica struttura sanitaria italiana dove l’delviene erogato tramite il sistema sanitario regionale.