AL GIORNALISTA ENNIO BELLUCCI L'ASSOSINDERESI AWARD 2025 PER LA CULTURA ETICA, INSIEME A ROSA N. TOMASONE, FEDERICA LO DATO E REGINA RESTA

di Goffredo Palmerini L’AQUILA – Si terrà il 6 aprile alle ore 16, in diretta Facebook e in presenza, la cerimonia di premiazione della terza edizione dels, originale Premio letterario che coniuga letteratura ed’impresa, distinguendosi per l’attenzione alla solidarietà, ai valori umani, alla qualità delle relazioni interpersonali sul lavoro e nella società, all’inclusione sociale delle persone con fragilità. Una singolarità di armonia e gentilezza che s’impersona in Donatella Rampado – formatrice, scrittrice, esperta in marketing e comunicazione, dirigente di risorse umane – che di Assosinderesi è fondatrice e Presidente.Sorriso accogliente e voce di velluto, Donatella Rampado è manager d’impresa a Monza, ma anche finissima operatricele che attraverso l’associazione ha operato una piccola rivoluzione, sin dal logo che stilizza una civetta, antico simbolo di conoscenza, saggezza e desiderio di condivisione, di capacità di guardare oltre, sapendo discriminare tra il bene e il male.