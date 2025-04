Ilfattoquotidiano.it - Al compleanno di Eric Clapton si sfotte la Ferrari. Ecclestone: “L’Italia non aveva mai vissuto una simile vergogna in Formula 1”

“Ho incontrato l’ex boss della, Luca Cordero di Montezemolo. Era sconvolto dalle squalifiche di entrambe le monoposto in Cina.nonmaiunadall’inizio del Mondiale di1?. Ci va giù pesante Bernie. Come riporta Blick, mentre si trovava a Londra per partecipare alla festa per gli 80 anni di, l’imprenditore ed ex pilota ha svelato di aver incontrato Luca Cordero di Montezemolo che gli ha confessato tutto il suo disappunto per il pessimo avvio di stagione dellain1, soprattutto dopo le enormi aspettative che il duo composto da Hamilton e Leclercgenerato.Al centro delle critiche sono finiti gli errori tecnici che hanno condannato entrambe le vetture alla squalifica in Cina. Nello specifico, la monoposto di Leclerc pesava un chilogrammo in meno rispetto al peso minimo consentito.