Aiello del Sabato: Tentato Omicidio, donna di 46anni viene sottoposta ai domiciliari con braccialetto elettronico

Arrestiper unaaccusata didopo una lite violenta addel.Ieri, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno dato esecuzione adun’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti, conapplicazione del “” nei confronti di una 46enne, gravementeindiziata, allo stato delle indagini, di “”.L’attività trae origine da una discussione, avvenuta in un terreno addel,tra l’indagata ed il compagno, dove laal culmine della lite, con un coltello colpivacon un violento fendente il compagno alla spalla sinistra.La misura cautelare, secondo il Giudice delle Indagini Preliminari, si è resa necessariaperché sussistevano fondati motivi per ritenere che le condotte delittuose potesseroessere reiterate, ponendo in grave e attuale pericolo la vita e l’integrità fisica dellapersona offesa.