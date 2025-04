AI Skills Lab | il progetto gratuito di Talent Garden e Microsoft per colmare il gap di competenze sull’Intelligenza Artificiale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La ricerca "Are you AI ready?" condotta daha evidenziato un forte interesse e una diffusa consapevolezza sull'importanza dell'AI, ma anche una carenza diffusa di, in particolare tra le generazioni meno giovani. IlAILab nasce proprio per rispondere a questo bisogno, fornendo strumenti concreti per affrontare le .