Agresti sicuro: «L'Inter è una macchina perfetta, ma il derby…»

di Redazione, il giornalista ha presentato l’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter, di scena stasera alle 21:00 a San Siro: le sue dichiarazioni Stefanoha introdotto sulle pagine della Gazzetta dello Sport la partita di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter, che si svolgerà questa sera alle 21:00 allo stadio San Siro. Di seguito, le dichiarazioni del giornalista.LE PAROLE DI STEFANO– «Se il derby fosse una partita logica, forse non si giocherebbe nemmeno. C’è una squadra che sembra una, ovviamente. È in corsa in ogni competizione, è al comando in campionato, ha vinto sette delle ultime otto partite che ha giocato (una l’ha pareggiata, mica persa), vive in un’atmosfera di euforia diffusa e di armonia condivisa tanto che il contratto di Inzaghi sta per essere rinnovato fino al 2027.