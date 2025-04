Zonawrestling.net - AEW: Cambio di orario per All In, “colpa” Saturday Night’s Main Event?

L’edizione 2025 di All In, in programma il prossimo 12 luglio presso il Globe Field di Arlington, Texas, subisce una modifica di palinsesto. L’o, uno dei principali dell’anno di casa AEW, era in programma per le ore 20 (della costa orientale USA), ma a quanto pare la decisione delle WWE di mandare in onda nella stessa fascia orariaha portato ad undi programma.diCome riportato da “The Dallas Morning News”, All In andrà in onda a partire dalle ore 15 (della costa orientale USA) e non più dalle ore 20. La decisione, a quanto sembra, è stata presa dopo l’annuncio della WWE della messa in onda dinella medesima fascia oraria. All In 2025 sarà il primo ppv AEW che sarà di scena in Texas all’interno dello stadio della franchigia MLB dei Texas Rangers con oltre 40 mila posti a sedere.