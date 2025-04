Pisatoday.it - Aeroporto: nuovo collegamento aereo fra Pisa e Varsavia

Wizz Air ha inaugurato la nuova rotta che collega, in Polonia. A partire dal 1° aprile 2025, i voli per la capitale polacca saranno operati tre volte a settimana: ogni martedì, giovedì e sabato. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto su wizzair.com e tramite l'app.