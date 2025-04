Quotidiano.net - Aereo ultraleggero precipita vicino Genova, morte due persone

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 aprile 2025 – Unto oggi nell’entroterra di, presso l’Isola del Cantone. Sono stati i Vigili del Fuoco a dare l’allarme, allertati per un velivolo visto volare a bassissima quota tra gli alberi per poi schiantarsi e prendere fuoco pochi istanti dopo. Sul posto sono intervenuti anche il 118, la Croce Rossa, i carabinieri e il Soccorso Alpino. Nulla da fare per le duea bordo: i loro copri senza vita sono stati ritrovati poco dopo le 14.30. Poco prima i pompieri avevano rinvenuto parte dei relitti, uno zaino e una calzatura.