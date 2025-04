Dilei.it - Aderenza alle terapie, perché vanno seguite bene per proteggere il cuore

Gli esperti la definiscono. In pratica è l’elemento chiave per gli interventi sul singolo e sulla popolazione per l’ottimale gestione delle malattie croniche ed in particolare dei fattori di rischio cardiovascolare, come diabete, ipertensione e colesterolo LDL elevato.Solo agendo correttamente sul fronte della prevenzione si possono limitare gli effetti negativi di questi elementi di pericolo. Insomma: le cure sono efficaci solo quando vengono rispettate le prescrizioni del medico. A ricordarlo è “Prendi ala tua salute”, una campagna sociale di Fondazione Pubblicità Progresso in collaborazione con Servier che affronta il tema dell’terapeutica nelle malattie croniche cardiometaboliche.Quanto pesa la mancataOgni anno nel mondo si sfiorano i 19 milioni di decessi.