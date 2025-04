Amica.it - Addio Val Kilmer, indimenticabile Iceman in “Top Gun” e Jim Morrison

Ancora un lutto nel mondo del cinema. È morto a 65 anni Val, famoso per alcuni ruoli iconici come Bruce Wayne in Batman Forever, Jimin The Doors ein Top Gun.Valmorto a 65 anni per polmoniteL’attore è morto martedì 1 aprile a Los Angeles. La figlia, Mercedes, ha detto al New York Times che a ucciderlo sono state le complicanze di una polmonite.da tempo combatteva contro un cancro alla gola che lo aveva costretto a sottoporsi a una tracheotomia. L’ultimo ruolo che aveva interpretato era stato proprio quello che aveva contribuito a renderlo famoso, Tom “” Kazansky in Top Gun: Maverick, dove però non aveva potuto parlare proprio a causa delle conseguenze della malattia.Noto per il talento e il temperamento imprevedibile,ha recitato in decine di film e parecchi Blockbuster, ricevendo spesso lodi da parte della critica.