Addio a Val Kilmer: le 5 migliori interpretazioni che hanno segnato la leggenda del divo ribelle

È morto all’età di 65 anni l’attore americano Val. La star di Hollywood ha interpretato Iceman al fianco di Tom Cruise in Top Gun.a Val: le 5cheladel(FACEBOOK FOTO) – Notizie.comAd annunciare la morte dia causa di una polmonite è stata la figlia Mercedes. Il popolare attore è spirato a Los Angeles, circondato da familiari ed amici. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola ed aveva subito due tracheotomie.“Mi sono comportato male. Poi mi sono comportato coraggiosamente. Mi sono comportato in modo bizzarro. Non rinnego nulla di tutto questo e non ho rimpianti. Ho perso e trovato parti di me che non sapevo nemmeno esistessero“, diceva l’attore in Val, il documentario del 2021 incentrato sulla sua carriera.