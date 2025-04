Puntomagazine.it - Addio a Val Kilmer, l’attore di Top Gun e Batman Forever, morto a 65 anni

, noto per ruoli iconici come Jim Morrison in The Doors, è scomparso a causa di complicazioni da polmonite dopo una lunga battaglia contro il cancro alla gola.Valè scomparso all’età di 65, come comunicato dalla sua famiglia attraverso il New York Times.è deceduto a Los Angeles a causa di complicazioni derivanti da una polmonite. La notizia è stata confermata dalla figlia Mercedes, che ha sottolineato comeavesse affrontato un lungo percorso di guarigione dopo essere stato diagnosticato con un cancro alla gola nel 2014.Nato nel 1959, Valha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, grazie a una carriera che ha spaziato tra ruoli iconici e interpretazioni memorabili. Dopo i suoi esordi come attore teatrale,divenne una figura di riferimento per il grande pubblico negli’80, con film che hanno riscosso grande successo, come Top Secret (1984) e Scuola di geni (1985).