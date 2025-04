Dilei.it - Addio a Val Kilmer: l’amore per Angelina Jolie, che non è mai riuscito a dimenticare

Se n’è andato a 65 anni, stroncato da una polmonite, Val: la notizia è stata diffusa dalla figlia Mercedes al New York Times. L’attore di Hollywood aveva dato il volto a Jim Morrison e Batman, ed era stato anche coprotagonista con Tom Cruise in Top Gun. Nel 2014 gli era stato diagnosticato un cancro alla gola, dal quale era guarito.Valmai dimenticato perEra il settembre del 2003 quando sut set di Alexander, il celebre film di Oliver Stone sulla vita di Alessandro Magno, si incontrano Val. Con l’attrice, che l’anno dopo si sarebbe innamorata di Brad Pitt sul set di Mr. & Mrs. Smith, nacque immediatamente un feeling, i cui dettagli vennero raccontati proprio dallo stesso attore nella sua biografia risalente al 2021 dal titolo I’m Your Huckleberry: A Memoir.