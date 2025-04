Addio a Val Kilmer | il leggendario attore di Top Gun si spegne a 65 anni

Leggi su Cinefilos.it

a Val: ildi “Top Gun” sia 65Val, celebrestatunitense noto per ruoli iconici in film come “Top Gun” e “Batman Forever”, è deceduto il 1° aprile 2025 all’età di 65a Los Angeles a causa di una polmonite. La notizia è stata confermata da sua figlia Mercedesal “The New York Times”.Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles,ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo sin da giovane, diventando il più giovane studente ammesso al prestigioso programma di recitazione della Juilliard School. La sua versatilità lo ha portato a interpretare una vasta gamma di personaggi, consolidando la sua reputazione come uno degli attori più talentuosi della sua generazione. Nel 2014, aè stato diagnosticato un cancro alla gola.