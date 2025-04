Tvzap.it - Addio a Suor Paola, storico personaggio di “Quelli che il calcio…”: le cause della morte

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.. All’età di 77 anni,, figura iconica per la sua fedeltà alla Lazio e per le frequenti apparizioni a “che il calcio.”, è deceduta. L’annunciosua dipartita è stato dato da Guido De Angelis durante un evento a Roma in onore di “Long John”. Sono state anche rivelate lesua scomparsa. (Continua.)Leggi anche:Cristina, che fine ha fatto dopo “The Voice”Leggi anche:Cristina, spunta fuori la foto di quando aveva 18 anni: è irriconoscibileLadi, conosciuta per il suo amore incondizionato per la Lazio e le apparizioni nel programma “che il calcio.”, è venuta a mancare all’età di 77 anni. Guido De Angelis ha comunicato la notizia durante un evento a Roma dedicato a “Long John”.