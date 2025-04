Napolipiu.com - Adani: “Conte non molla. Se ti è addosso a marzo, è dura staccarselo”

: “non. Se ti è, è”">L’ex difensore e oggi opinionista Rai Lele, in un’intervista rilasciata a Il Mattino a firma di Pino Taormina, ha parlato del Napoli di Antonio, dell’effetto Diego Maradona e della corsa scudetto che vede ancora i partenopei protagonisti.«? Nonl’osso. E non lo mollerà mai – ha detto–. Glielo impone la sua cultura del lavoro, deve sempre andare oltre. È così che ha rimesso le cose a posto: senza Kvaratskhelia ha trovato nuove risorse in Neres e Raspadori. Antonio vive per superarsi».Sul paragone con l’amico Cassano, che vede ancora l’Inter favorita per lo scudetto: «Cassano lo dice anche per dare tutto il peso della pressione all’Inter. Ma ha anche ragione: se ti troviattaccato a, diventa difficile toglierselo di dosso».