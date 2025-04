Internews24.com - Adani: «Cassano dice che lo Scudetto è dell’Inter? Ecco il motivo per cui lo fa…»

di Redazione: «che loilper cui lo fa.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroIntervistato sulle colonne de Il Mattino, Lele, ha parlato cosi:«L’osso Conte non lo molla. E non lo mollerà. E glielo impone la sua cultura del lavoro che è veicolato verso il raggiungimento del massimo: lui deve sempre tirare fuori tutto e di più dal potenziale che ha, perché lui vuole sempre andare oltre.che lolo vince l’Inter? Lo fa perché in questa maniera dà la responsabilità dell’eventuale insuccesso all’Inter ed esalterebbe all’ennesima potenza l’impresa del Napoli. Perché di un’impresa si tratterebbe. L’Inter è più forte e attrezzata, è evidente ma anchelo ha detto: “se a marzo ti trovi con te attaccato, diventa dura togliertelo di dosso“ e ha perfettamente ragione.