Acerbis acquisisce Bagster | un’unione strategica per crescere a livello globale

Albino. Un’alleanzache guarda al futuro.– azienda tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di componenti plastici, abbigliamento e accessori moto – ha annunciato l’acquisizione di, storico marchio francese nato in Normandia nel 1984 specializzato nella produzione di selle, copri serbatoi, bagagliera da moto e accessori per motociclisti.L’acquisizione rappresenta un’operazione importante per la crescitadell’azienda seriana e si basa sulla complementarità dei prodotti dei due marchi e sulla condivisione di valori fondamentali, come la qualità e il servizio al cliente. L’integrazione dei rispettivi know-how consentirà di sviluppare nuove linee di prodotti innovative, rafforzando la competitività di entrambe le aziende a.Questa operazione segna un passo significativo nella strategia di espansione internazionale delle due aziende, in particolarepunta ad integrarenel proprio sistema commerciale e di distribuzione e ad entrare nel mercato delle selle, espandendosi così con nuove categorie di prodotto, complementari a quelle già esistenti.