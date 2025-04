Metropolitanmagazine.it - Accusa choc a P. Diddy e bufera su altre star importanti: un uomo fa i nomi dei presenti in una serata “hot”

Non c’è pace per Sean “P.” Combs. Un’altrasi abbatte sul rapper americano, che dal 16 settembre 2024 è al centro di un vero e proprio ciclone giudiziario. Joseph Manzaro, come scrive Page Six, sostiene di essere stato violentato, aggredito sessualmente e costretto a indossare una maschera a forma di pene durante una festa organizzata da Diddy nel 2015. L’, oltre a Diddy, tira in ballo anchecelebrità. Tra queste spiccano idi Jay-Z, Beyoncé e LeBron James.Joseph Manzaro, come scrive il sito web americano Page Six, sostiene che, mentre cercava di aprire la porta di casa sua a West Palm Beach, in Florida, avrebbe sentito sulla mano una sostanza grassa simile alla vaselina. «Il querelante ha tentato di lavarsi le mani ma ha perso conoscenza prima di poterlo fare» afferma l’, aggiungendo che Manzaro si sarebbe poi risvegliato sul sedile posteriore di un veicolo in movimento.