Calciomercato.it - Abraham spaventa, ma Calhanoglu segna ancora all’ex: Milan-Inter si decide al ritorno

Solo pareggio all’andata della semifinale di Coppa Italia traa San Siro: tutto rimandato alla gara diDopo lo show del Bologna ad Empoli,regalano spettacolo ma non vanno oltre il pari. Sblocca il punteggio nella seconda frazione Tammy, con una bella finta in area di rigore che manda a vuoto l’a difesa nerazzurra.e De Vrij (LaPresse) CalciomercatoPoco più tardi, Calahnoglu risponde con un tiro dalla distanza che sorprende Maignan e pareggia così i conti. Finale di gara frenetico, con i nerazzurri più volte vicini alla rete della rimonta, ma il portiere rossonero cala la saracinesca e respinge una conclusione insidiosa di Zalewski ed una di Mkhitaryan. L’ultima occasione della gara ce l’ha sui piedi Leao, prima di uscire per fare spazio a Chukwueze.