Abraham non basta | semifinale Milan-Inter Chala fa 1-1

Un gol dell'ex (odiatissimo) Calhanoglu riacciuffa ile permette all'di uscire indenne dall'andata delle semifinali di Coppa Italia: finisce 1-1, con il gol del turco che al 67' pareggia quello di Tammyper i "padroni di casa" rossoneri al 47', in avvio di ripresa. Il ritorno si giocherà il 23 aprile. A San Siro partita equilibrata, tesa, con occasioni da una parte e dall'altra. Per ildi Sergio Conceicao è l'ultima chiamata per salvare, almeno parzialmente, la faccia e una stagione fin qui disastrosa, su tutti i versanti. Il tecnico portoghese scegliee non Santiago Gimenez, con il redivivo Rafa Leao e il giovane spagnolo Jimenez, vero e proprio jolly tattico, a giostrare alle spalle dell'inglese. La prima occasione arriva al 9' ed è per i nerazzurri, quando Correa raccoglie una palla vagante dal limite dell'area e calcia con il destro, ma Maignan blocca in due tempi.