Abbia il coraggio Rissa Totaro-Piccolotti in tv | Video

Si accende lo scontro a DiMartedì. Protagonisti del botta e risposta andato in scena nella puntata dell'1 aprile, Elisabettae Achille. "Voi vi dovreste domandare come mai la destra americana ha preso così tanti voti", ha esordito l'esponente di Fratelli d'Italia ricordando che gli interessi dei cittadini riguardano "la sicurezza, l'immigrazione. La stessa cosa per la Francia". E ancora: "Non so cosa succederà alla Le Pen, ma il presidente di Rassemblement National, Jordan Bardella, è accreditato al 35 per cento. Lui è più pericoloso per voi che la Le Pen visto che prende voti anche dal centro e rischia di vincere le elezioni". Il motivo di tanto successo persta nel fatto che molti temi la sinistra li ha lasciati alla destra: "Voi siete per un'immigrazione incontrollata, voi siete per i porti aperti a tutti.