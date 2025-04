Lanazione.it - Abbandonano rifiuti in strada, denunciati grazie alle fototrappole

Firenze, 2 aprile 2025 –indagini della polizia municipale e degli ispettori ambientali di Alia, una coppia è stata scoperta a scaricarein, è stata denunciata ed è stato sequestrato il furgone con cui effettuavano gli abbandoni. E’ stato infattiinstallate in via del Poderaccio che polizia municipale e ispettori ambientali hanno potuto verificare che in orario serale spesso un furgone scaricavaine se ne andava. Il furgone, però, aveva la targa travisata con qualche cosa che la rendeva illeggibile e non era stato possibile risalire al trasgressore. Così, per trovare i responsabili, la polizia municipale ha organizzato degli appostamenti "in remoto". La pattuglia in auto è rimasta lontano dal luogo degli scarichi per non essere vista e ha sorvegliato il luogo visionando la fototrappola in diretta.