Laprimapagina.it - A tu per tu di Domenico Nardo: un viaggio poetico tra riflessione e spiritualità

Leggi su Laprimapagina.it

Nel panorama della poesia contemporanea, “A tu per tu” disi presenta come un’opera di grande profondità e attualità. Questa raccolta poetica si distingue per il suo carattere intimista e riflessivo, portando il lettore in un dialogo costante con il mondo, con la fede e con la propria interiorità. L’autore, in questa sua terza esperienza letteraria dopo “Un raggio di sole” (2010) e “Amarsi per amare” (2012), propone una poesia che non si limita alla contemplazione, ma si fa strumento di analisi critica e di ricerca esistenziale. La presentazione della raccolta di poesie è curata da Mons. Giuseppe Fiorillo e l’introduzione da Maria Cecilia Tagliabue, da cui sono tratti interessanti spunti per descrivere questa opera del poeta vibonese, da leggere.La struttura dell’opera: un dialogo continuoIl titolo stesso della raccolta suggerisce una dimensione di confronto diretto, “A tu per tu”, dove il poeta si relaziona con una pluralità di interlocutori: la natura, la società, la fede, ma anche il proprio io più profondo.