A Strasburgo vince la dottrina Schlein | il Pd vota compatto al Piano di Riarmo europeo e si spacca sugli emendamenti più guerrafondai

Leggi su Open.online

Da– No alla «corsa aldei singoli 27 Stati», sì al lavoro complessivo dell’Ue di questi mesi sulla politica estera e di difesa. È la linea su cui si è assestato oggi il Pd al Parlamento. Tre settimane fa il partito guidato da Ellysi erato nell’Aula dinel voto suldiUe, con 11 eurodeputati astenuti come indicato dalla segretaria, ma altri 10 espressisi a favore. Dopo giorni di tensione tra maggioranza e minoranza del partito, il compromesso lo si era poi trovato a Roma: alla Camera sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglioil Pd aveva ribadito il sostegno a una difesa comune europea, chiedendo però una «revisione radicale» deldidi Ursula von der Leyen. Oggi, dopo giorni di fibrillazioni, il grosso del gruppo dem in Ue si è assestato su analoga linea nel voto sulla relazione annuale sulla politica di sicurezza e di difesa.